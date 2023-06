Roma: Ferrara (M5s), sulle spiagge rischio sanitario, convocare Assemblea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini di Ostia stanno aspettando almeno uno di due eventi: che Gualtieri faccia pulire le spiagge, o che almeno la presidente dell'Assemblea capitolina convochi un Consiglio straordinario per affrontare la questione, col sindaco presente. Così in una nota il rappresentante al Consiglio nazionale M5s per la circoscrizione Centro Italia, e vicepresidente dell'Assemblea capitolina, Paolo Ferrara. "Il M5s ha chiesto da tempo entrambe le cose. Anche questo weekend ho fatto un sopralluogo sul litorale, documentato con video, e di nuovo ho constatato che la monnezza continua a moltiplicarsi. L'emergenza sanitaria è alle porte. Se ne deve parlare in Assemblea Capitolina: questa maggioranza deve almeno iniziare ad ammettere che ha un problema", conclude.(Com)