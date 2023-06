Libia: capo commissione elettorale incontra ambasciatore Qatar, focus su sostegno a elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Alta commissione elettorale della Libia, Imad al Sayeh, ha ricevuto l'ambasciatore del Qatar, Khaled al Dosari. Lo ha riferito l'ufficio stampa della commissione in un comunicato stampa, secondo cui le parti hanno esaminato una serie di dossier relativi alla questione elettorale e all'importanza del sostegno dei Paesi della regione per le prossime elezioni, “visto il loro impatto sulla pace e sulla stabilità della regione". Le due parti hanno anche discusso i modi per sostenere le proposte e gli sforzi che assicurano il successo delle elezioni in conformità con gli standard internazionali. Da parte sua, l'ambasciatore Al Dosari ha sottolineato il sostegno del suo governo al processo democratico in Libia, lodando gli sforzi compiuti dalla Commissione e dai suoi responsabili al fine di creare le condizioni ideali per lo svolgimento delle elezioni secondo “i più elevati standard vigenti”.(Lit)