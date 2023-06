Sardegna: inclusione sociale, concluso progetto Liberi per ex-detenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono più di sessanta gli ex detenuti che hanno potuto partecipare al programma LIBERI (Lavoro, Inserimento, Bilancio di competenze, Esperienza, Riscatto sociale, Inclusione), pensato con l’obiettivo di aiutarli a reinserirsi nella società attraverso progetti personalizzati. Il programma, voluto dall’Assessorato regionale del Lavoro e dall’Aspal e finanziato col Fondo sociale europeo, ha consentito loro di compiere un percorso non solo di formazione ma anche di tirocinio, potenziamento e tutoraggio per aumentare così le possibilità di inclusione attiva, riducendo il rischio di povertà ed esclusione sociale. Al termine del percorso, per 21 di loro è arrivato un contratto di lavoro, per alcuni a tempo determinato e per altri a tempo indeterminato. Un traguardo importante in un mercato del lavoro spesso difficile per le categorie più fragili. “Un progetto di riscatto e di reinserimento sociale importante che riduce i rischi di esclusione sociale e lavorativa - ha affermato l’assessore regionale del Lavoro, Ada Lai - Il lavoro, infatti, rappresenta un punto di partenza per favorire un processo di cambiamento e riprendere in mano la propria vita in modo positivo. Ritrovare un equilibrio, ristabilire una routine giornaliera, può aprire nuove porte e accrescere il senso di responsabilità verso sé stessi e gli altri, ma soprattutto, prevenire le recidive e le ricadute delinquenziali”. (segue) (Rsc)