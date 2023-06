Sardegna: inclusione sociale, concluso progetto Liberi per ex-detenuti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Così Maika Aversano, direttrice generale dell’Aspal: “Abbiamo fatto rete con gli uffici penitenziari, le associazioni del terzo settore e le imprese e questo progetto ha dato subito ottimi risultati, segno evidente che questa sperimentazione dovrà proseguire fino a diventare una modalità ordinaria per accompagnare persone particolarmente fragili come i detenuti nel loro percorso di reinserimento nel mondo del lavoro e nella società“. Il progetto, sviluppato in collaborazione con i Servizi sociali della Giustizia (Uffici Esecuzione Penale Esterna – UEPE e Uffici Servizi Sociali Minorenni - USSM), ha portato alla presentazione di tre progetti da parte di cooperative che hanno partecipato all’avviso pubblico. Si tratta del progetto Telemaco rivolto a 32 utenti (per l’area che comprende la vecchia provincia di Cagliari e Oristano), del progetto Nestore per 16 utenti (area vecchia provincia di Sassari) e Giro di Boa per 16 utenti (area vecchia provincia di Nuoro). I primi due progetti sono stati curati dalla Cooperativa sociale Il seme in partnership con l’IFOLD, mentre il terzo dalla Cooperativa Lariso, in partnership con la Cooperativa Progetto H. (Rsc)