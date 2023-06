Roma: Bordoni (Lega), cumuli di immondizia anche sugli arenili, situazione assurda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I cumuli si immondizia si accatastano adesso anche sulle spiagge, e i romani sono costretti a subire degrado, mancanza di igiene e di tutela della salute perfino durante i momenti che dovrebbero essere dedicati al relax e a un tuffo in mare. Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino e segretario regionale della Lega Salvini Premier Davide Bordoni, a proposito dell'immondizia sulle spiagge del litorale romano. "Questo è assurdo, a migliaia di persone viene tolta di fatto la possibilità di utilizzare la spiaggia che il presidente delle Repubblica Giuseppe Saragat donò ai cittadini proprio a tutela e garanzia del diritto a godere del mare e dei suoi benefici anche per chi non voglia o non possa avvalersi degli arenili in concessione. Il Campidoglio intervenga il prima possibile, quanto accade è assurdo, la stagione è iniziata ormai da settimane, ma i servizi, anche quelli di semplice pulizia e decoro, continuano a mancare mentre un numero sempre più alto di utenti, romani e turisti, si avvicina con il caldo e l'avanzare dell'estate al mare di Roma", conclude.(Com)