Piemonte: Intesa-Sanpaolo, aree distrettuali chiudono il 2022 con 12,4 miliardi di esportazioni a +11,7 per cento

- Le aree distrettuali Piemontesi hanno chiuso il 2022 con esportazioni pari a 12,4 miliardi di euro con un aumento dell'11,7 per cento rispetto al 2021. Sono questi i dati principali diffusi dal monitor periodico della Direzione studi e ricerche di Intesa-Sanpaolo. Sono in crescita 11 distretti su 12, un segno più che va avanti dall'ottavo trimestre consecutivo. L'andamento delle esportazioni rispetto al 2021 è stato buono sia verso i mercati maturi (+12,7 per cento), trainate dai paesi europei tra cui spiccano Francia, Germania, Svizzera, Regno Unito e Spagna, sia verso i nuovi mercati (+9,4 per cento), con Turchia, Corea del Sud, Canada e Romania in testa. Si rilevano contrazioni tra i principali sbocchi commerciali solo verso Russia, Hong Kong e Ucraina. (segue) (Rpi)