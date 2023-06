© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2022 ha evidenziato in particolare la ripartenza dei distretti del sistema moda Piemontese, in crescita rispetto all’anno precedente del 22,7 per cento. I poli tecnologici Piemontesi hanno chiuso l'anno con un aumento dell’export del 27,6 per cento, nettamente superiore rispetto all’aumento dell’export dei poli tecnologici italiani (+19,9 per cento). (Rpi)