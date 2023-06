Grecia: presidente Sakellaropoulou consegna mandato a Mitsotakis per formare governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Grecia, Katerina Sakellaropoulou, ha consegnato al leader di Nuova Democrazia, Kyriakos Mitsotakis, il mandato per formare il nuovo governo. Lo riporta il quotidiano “Kathimerini”. Nel corso di un breve colloquio al Palazzo presidenziale, Mitsotakis ha sottolineato al capo dello Stato che il risultato delle elezioni parlamentari, che ha attestato Nuova Democrazia come primo partito al 40,5 per cento, rappresenta un “onore speciale”. “I cittadini hanno il diritto di chiedere un futuro migliore”, ha aggiunto il leader dei conservatori, riferendosi ai “grandi cambiamenti e alle grandi riforme” a cui mira Nuova Democrazia. Sakellaropoulou, da parte sua, ha evidenziato che “dopo una serie di crisi la democrazia ha dimostrato di essere resiliente” e ha poi augurato buona fortuna a Mitsotakis.(Gra)