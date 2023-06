Imprese: nuovi approcci per la progettazione navale, Ecmi premia il lavoro di un alumnus Sissa in collaborazione con Fincantieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marco Tezzele, alumnus della Sissa e attualmente postdoc presso l'Oden Institute for Computational Engineering and Sciences dell'Università del Texas ad Austin, è stato insignito del prestigioso premio Anile-Ecmi 2023 per l'eccellente progetto di tesi intitolato "Data-driven parameter and model order reduction for industrial optimization problems with applications in naval engineering". Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione tra il gruppo di ricerca mathLab della Sissa e Fincantieri. La tesi di Marco Tezzele si proponeva di ottimizzare il processo di progettazione navale attraverso l'applicazione di tecniche di riduzione dei parametri e dell'ordine del modello. In particolare, ha studiato diversi modelli utilizzati per risolvere specifici problemi nell'ingegneria navale, come l'ottimizzazione strutturale delle navi da crociera, la definizione della forma dello scafo per imbarcazioni polivalenti e dei profili alari Naca (National Advisory Committee for Aeronautics), e la previsione dei rumori idroacustici. Il lavoro di tesi di Tezzele è stato molto apprezzato dalla giuria che ha deciso all'unanimità di assegnargli il Premio Anile-Ecmi 2023. Il premio, istituito in onore del professor Angelo Marcello Anile (1948-2007) e finanziato congiuntamente da Ecmi e dall'Associazione Angelo Marcello Anile, viene assegnato a un giovane ricercatore per l'eccellenza dimostrata nella presentazione di una tesi di dottorato in matematica industriale presso un'università europea. (segue) (Com)