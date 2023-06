Imprese: nuovi approcci per la progettazione navale, Ecmi premia il lavoro di un alumnus Sissa in collaborazione con Fincantieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo premio sottolinea come le istanze provenienti dal mondo industriale riescano a dare impulso al mondo accademico ponendo sfide stimolanti in grado di produrre risultati altamente innovativi capaci di avanzare lo stato dell'arte della matematica applicata. Ringrazio Fincantieri e la Sissa per la lungimiranza dimostrata nel credere in questo progetto e per gli sforzi congiunti volti a portarlo a compimento con successo" ha commentato Tezzele, che ha conseguito un laurea magistrale in Matematica Applicata presso l'Università degli Studi di Milano e un dottorato di ricerca in Analisi Matematica, Modellistica e Applicazioni presso la Sissa. La ricerca di Marco Tezzele ha aperto nuove prospettive nel campo dell'ottimizzazione industriale per l'ingegneria navale, consentendo di migliorare i processi di progettazione e ottenere soluzioni ottimizzate per una vasta gamma di problemi. La sua collaborazione con il gruppo di ricerca mathLab della Sissa e Fincantieri ha dimostrato l'importanza della sinergia tra accademici e industria nel campo della matematica applicata. Il dottorato è stato finanziato da Fincantieri, a conferma dell'impegno della società nel favorire il trasferimento tecnologico dal mondo accademico a quello industriale. Una strategia volta a valorizzare le mutue competenze con risultati concreti e ad aumentare la competitività del gruppo cantieristico. Nel 2021 Tezzele ha ricevuto anche il premio Eccomas per la migliore tesi di dottorato nel campo dei metodi computazionali in scienze applicate e ingegneria. Attualmente sta lavorando a un progetto della "Nasa University Leadership Initiative" presso l'Oden Instite. Ecmi (The European Consortium for Mathematics in Industry) è un consorzio composto da istituzioni accademiche e aziende industriali che operano in collaborazione per promuovere e sostenere l'utilizzo della modellazione matematica, della simulazione e dell'ottimizzazione in ogni settore di rilevanza sociale ed economica. (Com)