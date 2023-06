Libia: 38 candidati alla presidenza rifiutano esiti riunioni Comitato misto 6+6

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 38 candidati alle presidenziali in Libia hanno espresso loro rifiuto di quanto il Comitato libico misto 6+6 per la preparazione delle leggi elettorali ha raggiunto nell'articolo 88 che prevede l'annullamento della legge numero 1 per l'anno 2021. È quanto emerso in una lettera dei candidati indirizzata al presidente della Camera dei rappresentanti, Aguila Saleh, al capo dell’Alto consiglio di Stato, Khaled al Mishri, e all'inviato Onu in Libia, Abdoulaye Bathily. Secondo la lettera, il processo elettorale “stava procedendo bene ed era stato accolto da un ampio slancio popolare”. I candidati hanno espresso il loro sostegno alla modifica della legge in modo da raggiungere l'interesse pubblico, ovvero eliminare la forza maggiore riscontrata a seguito di sentenze giudiziarie, sottolineando che nel caso in cui i lavori del Comitato 6+6 diventi vincolante, sarà richiesto l'annullamento dell'articolo 88 che elimina tutti i loro diritti.(Lit)