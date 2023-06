Roma: Radicali, in 2 mesi 5 morti per overdose, serve piano per i servizi alle dipendenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, nella giornata indetta dall'Onu contro l'abuso di droghe e contro il traffico illecito delle sostanze stupefacenti, il governo non trova di meglio che organizzare un convegno dal sapore fortemente proibizionista, a partire dalla platea degli ospiti chiamati a intervenire che evidenzia la volontà di affermare politiche repressive e stigmatizzanti nei confronti dei consumatori di sostanze. Così in una nota Alessandro Capriccioli e Leone Barilli, rispettivamente segretario e membro di direzione di Radicali Roma. "L'Onu, al contrario, chiede un cambio di direzione delle politiche sulle droghe con il significativo slogan 'People first', che richiama i governi ad adeguare le loro politiche ad alcuni principi: aumentare la consapevolezza sull'impatto negativo dello stigma e della discriminazione nei confronti delle persone che fanno uso di droghe e delle loro famiglie, promuovere servizi basati sulle evidenze scientifiche, favorire alternative alla reclusione per i reati legati alla droga, incentivare un linguaggio e atteggiamenti rispettosi e non giudicanti". (segue) (Com)