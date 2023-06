Roma: Radicali, in 2 mesi 5 morti per overdose, serve piano per i servizi alle dipendenze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Italia sono circa 300mila le persone prese in carico presso i Serd, e si stima un fabbisogno sommerso almeno otto volte superiore. Le problematiche legate al consumo e all'abuso di sostanze stupefacenti non possono essere affrontate attraverso un approccio moralistico che ha ormai dimostrato di essere fallimentare: occorre mettere al centro le persone, la difesa dei diritti umani, la compassione e le migliori pratiche basate sulle evidenze scientifiche. A Roma, negli ultimi due mesi, sono decedute almeno cinque persone per overdose. La capitale del paese è priva di un piano per i servizi alle dipendenze, mentre attorno al mondo delle droghe continua a nascondersi un profondo disagio sociale caratterizzato da bassa scolarizzazione, disoccupazione e marginalità. È ora di cambiare le politiche sulle droghe. Non soltanto perché ce lo chiede l'Onu, ma anche (e soprattutto) perché ce lo chiede la realtà", concludono. (Com)