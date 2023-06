Russia: Stoltenberg, quanto accaduto nel fine settimana dimostra errore strategico Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli eventi del fine settimana in Russia dimostrano l'errore strategico commesso dal presidente russo Vladimir Putin. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un punto stampa congiunto con il presidente lituano Gitanas Nauseda, a Vilnius. "Stiamo monitorando la situazione. Gli eventi dello scorso fine settimana sono un fatto interno, ma rappresentano la dimostrazione del grande errore strategico commesso dal presidente Putin con l'annessione illegale della Crimea e con la guerra contro l'Ucraina", ha detto Stoltenberg. "Mentre la Russia prosegue la sua aggressione, è sempre più importante continuare a sostenere l'Ucraina. Kiev ha lanciato una controffensiva per riconquistare le terre occupate. Più sarà in grado di liberarne, più forte sarà a eventuali tavoli di negoziazione, per raggiungere una pace giusta e duratura", ha concluso il segretario generale della Nato.(Beb)