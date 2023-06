Montagna: Anelli (Lega), bene retromarcia Cai, croci sulle nostre Alpi restano dove sono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene la retromarcia del Cai, le croci sulle nostre Alpi non si toccano e restano dove sono". Lo sottolinea in una nota il bergamasco Roberto Anelli, consigliere regionale Lega e vicepresidente della commissione sanità di Regione Lombardia. "Sono oltre 300 le croci posizionate sulle vette delle Alpi e non sono soltanto un simbolo religioso – dichiara Anelli – ma anche culturale e spesso rappresentano il valore e l'eroismo dei soldati italiani caduti combattendo durante la Grande Guerra. Mi associo dunque alle parole del Governatore lombardo Attilio Fontana che immediatamente è intervenuto in difesa delle croci e siamo contenti che il Cai abbia già fatto marcia indietro, in ogni caso resteremo vigili e attenti affinché nessuno tocchi le croci in cima ai nostri monti". (Com)