Romania: cala produzione di greggio, le importazioni aumentano di oltre il 28 per cento

- La Romania ha prodotto, nel primo quadrimestre del 2023, un quantitativo di greggio pari a 940 mila tonnellate equivalenti di petrolio (tep), il 3,4 per cento in meno su base annua. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Ins) con un comunicato. Le importazioni di greggio sono salite, nel periodo gennaio-aprile 2023, a 2,734 milioni di tep, superando del 28,4 per cento quelle registrate nei primi quattro mesi del 2022. (Rob)