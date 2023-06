Scuola: Valditara, presto riforma importante dell'istruzione tecnico-professionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delle svolte decisive "che stiamo cercando di mettere in campo è far sì che l'istruzione tecnico-professionale diventi un canale formativo di serie A. Fra non molto vareremo una riforma importante in questo settore". Lo ha detto il ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, intervenendo all'evento "Mete raggiungibili, obiettivi sostenibili" organizzato da Direzione Nord al Palazzo delle Stelline di Milano. Il ministro ha proseguito spiegando che "mi sono confrontato con Regioni, sindacati, parti sociali e associazioni di categoria: stiamo costruendo un consenso trasversale molto ampio. A parte qualche posizione estrema critica, il consenso è trasversale geograficamente e in alcuni casi anche politicamente". Valditara ha sottolineato che "una grande riforma dell'istruzione tecnico-professionale è quello che ci serve per dare una chance a tanti ragazzi, perché quando leggo i dati di Unioncamere di 1,2 milioni posti di lavoro che non vengono coperti per mancanza di qualifiche corrispondenti dico che è un crimine e un delitto nei confronti di 1,2 milioni di ragazzi che non riescono a trovare lavoro e dall'altra parte anche nei confronti del mondo dell'impresa perché perde competitività". (Rem)