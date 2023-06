Ucraina-Russia: Stoltenberg, nessuna indicazione su possibile uso armi nucleari da Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per adesso non c'è alcuna indicazione che la Russia si stia preparando a usare armi nucleari. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un punto stampa congiunto con il presidente lituano Gitanas Nauseda, a Vilnius. "Stiamo anche monitorando la situazione in Bielorussia. Condanniamo gli annunci della Russia sul dispiegamento di armi nucleari, che sono sconsiderati e irresponsabili", ha detto Stoltenberg. "Al momento, non vediamo alcuna indicazione che la Russia si stia preparando a usare armi nucleari, ma la Nato resta vigile. Se Mosca pensa di intimidirci, fallirà. Saremo al fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario", ha concluso il segretario generale della Nato.(Beb)