Germania: indice Ifo fiducia imprese in calo a giugno a quota 88,5

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice della fiducia delle imprese tedesche, elaborato dall'Istituto per la ricerca economica di Monaco di Baviera (Ifo), è sceso a giugno a quota 88,5 dai 91,5 punti di maggio. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, aggiungendo che si tratta del secondo declino consecutivo subito dall'indicatore. Secondo il presidente dell'Ifo, Clemens Fuest, “è soprattutto la debolezza del settore industriale sta mettendo l'economia tedesca in acque difficili”. In particolare, gli imprenditori sono più pessimisti in merito sia alla situazione attuale sia alle prospettive future. (Geb)