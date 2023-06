Piemonte: da inizio anno oltre 2 milioni di turisti con boom di presenze dall'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gennaio e maggio di quest'anno sono arrivati in Piemonte oltre 2 milioni di turisti per 5 milioni di pernottamenti. Solo negli ultimi due mesi, tra aprile e maggio, gli arrivi sono aumentati rispettivamente del 14 e dell'11 per cento rispetto all'anno precedente. Inoltre, la crescita è stata del 37 per cento se si considerano solo gli arrivi dall'estero. "Si tratta di numeri che confermano l'ottima crescita delle performance turistiche del Piemonte - ha affermato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio - dopo la crescita registrata nel 2022, quando si sono raggiunti 5,5 milioni di arrivi e quasi 15 milioni di presenze, segnando un aumento del 3,3 per cento rispetto al 2019, e del 56 per cento rispetto al 2021. Mentre l'Italia nel suo complesso nel 2022 ha raggiunto risultati ancora in difetto rispetto al livello pre-Covid con un saldo di presenze pari a -8 per cento, il Piemonte ha superato quei numeri e continua a crescere". (segue) (Rpi)