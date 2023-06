Piemonte: da inizio anno oltre 2 milioni di turisti con boom di presenze dall'estero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I numeri dimostrano che è la Germania il primo mercato di provenienza estera, seguita da Svizzera, Francia, Regno Unito e Paesi Bassi, che hanno incrementato i loro arrivi e presenze di oltre il 20 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. Al sesto posto si piazzano gli Stati Uniti d'America con un incremento di circa il 50 per cento. Ad attrarre i turisti in questo periodo sono particolare le zone dei laghi con un +19 per cento per gli arrivi e un +28 per cento delle presenze rispetto allo stesso periodo del 2022. A conferma dei risultati della primavera, sono favorevoli anche le tendenze per i prossimi mesi estivi: per il primo week end di luglio, ad esempio, sulle piattaforme online (Online travel agency, Ota) che offrono circa il 40 per cento delle camere disponibili in Piemonte, risulta prenotabile solo una camera su 4, mentre per Torino, dove l'offerta online rappresenta il 63 per cento delle camere totali, quelle ancora prenotabili sono circa il 40 per cento. (Rpi)