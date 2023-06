Sanità: Landini, da ministro nessuna risposta, prossimo incontro 4 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi abbiamo avuto un incontro con il ministro della Salute la scorsa settimana che però non ha dato alcuna risposta. Si è concluso con ci si vedrà, un nuovo incontro entro la fine di luglio. E nel frattempo siccome c'è anche un problema di contratti, di salario, sono anni che i contratti sono scaduti e non vengono rinnovati. Per cui c'è una nuova convocazione il 4 per affrontare queste cose". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ad “Agorà”, su Rai tre. (Rin)