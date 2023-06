Rifiuti: assessora Roma, ripartita raccolta attorno cassonetti e lavaggio strade

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma la situazione della raccolta dei rifiuti è in miglioramento, sono ripartiti i servizi di pulizia attorno ai cassonetti e quelli di lavaggio delle strade. Lo ha detto l'assessora ai Rifiuti di Roma, Sabrina Alfonsi, a margine della consegna delle targhe di riconoscimento delle colonie feline a Torre Argentina. "Siamo in miglioramento, tra ieri e oggi abbiamo ricominciato la pulizia attorno ai cassonetti e il lavaggio delle strade - ha detto -. Alcuni dei mezzi sono rientrati dalla manutenzione e stiamo correndo per il noleggio di altri: arriveranno prestissimo sia mezzi grandi che squaletti. Poi sicuramente un ringraziamento ai sindacati perché l'accordo che è stato chiuso ci permetterà di lavorare nelle domeniche e nei festivi con tutto quello che è compreso nell'accordo". (Rer)