Sardegna: Consiglio regionale sugli ospedali è scontro in maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nodo ospedali mina la compattezza della maggioranza di centro-destra in consiglio regionale che si trova di fronte al bivio di sostenere la linea del presidente della Regione riguardo alla realizzazione di quattro nuovi ospedali in Sardegna (a discapito degli investimenti nel Brotzu), oppure mantenere una posizione di opposizione a questo piano, già espressa da Fdi, Forza Italia e dai Riformatori nel Consiglio comunale di Cagliari. Un'ipotesi, quest'ultima, che potrebbe significare fine anticipata della legislatura. La strategia potrebbe essere definita nel corso del vertice convocato per questa mattina alle 11 dal presidente della Regione a Villa Devoto al quale però potrebbero non partecipare la coordinatrice di FdI Antonella Zedda, né il coordinatore di Forza Italia Ugo Cappellacci. (segue) (Rsc)