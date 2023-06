Sardegna: Consiglio regionale sugli ospedali è scontro in maggioranza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La soluzione potrebbe essere un immediato investimento per la ristrutturazione del Brotzu e in una serie di ospedali periferici. Questa sarebbe una delle condizioni poste da Forza Italia. D'altra parte, Fratelli d'Italia chiede garanzie sul finanziamento del nuovo stadio di Cagliari, per quanto riguarda la quota spettante alla Regione. Domani in Consiglio regionale è all'ordine del giorno la discussione di due mozioni dell'opposizione (una del Pd, l'altra di Progressisti, Alleanza Rossoverde e M5S) che chiedono a Solinas di revocare la delibera del 1° giugno che autorizza lo studio di fattibilità per la costruzione dei quattro ospedali a Cagliari, nel Sulcis-Iglesiente, ad Alghero e a Sassari. (Rsc)