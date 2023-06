Bosnia: Camera dei popoli Federazione discute leggi su riforma settore energetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei popoli del Parlamento della Federazione (entità croato musulmana della Bosnia Erzegovina), si riunirà oggi per discutere di una serie di leggi di riforma nel settore energetico. Lo si legge in un comunicato stampa del ministero dell'Energia ripreso dal sito informativo "Biznis", che evidenzia come le riforme energetiche siano necessarie “per la stabilità, l'efficienza e il futuro del settore della Federazione”. L'insieme delle norme comprende leggi sull'elettricità dell'entità, sulla regolamentazione delle attività energetiche e sull'uso di fonti rinnovabili e di cogenerazione. (Seb)