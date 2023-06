Governo: Scotto (Pd), Santanchè venga immediatamente a riferire in Aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo chiesto in commissione Lavoro che la ministra Daniela Santanchè venga immediatamente in Aula. Votiamo il dl lavoro, che interviene anche nel settore del turismo, facendo un regalo enorme alle imprese attraverso la detassazione degli straordinari e dei turni notturni a carico della fiscalità generale. Quasi una norma ad personam: pertanto chiediamo che venga immediatamente a riferire in Aula". Lo dichiara Arturo Scotto, capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera, durante l'esame del decreto Lavoro, che procede a rilento, senza che si sia ancora votato un emendamento dopo 50 minuti dall'inizio dei lavori. (Rin)