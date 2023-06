Milano: Gruppo Mediobanca Sport Camp, al via settima edizione progetto sociale all’Istituto Beccaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’iniziativa “Gruppo Mediobanca Sport Camp” giunge alla settima edizione, dedicata ai giovani dell’Istituto Penale Cesare Beccaria di Milano all’interno del quale, dal 26 al 30 giugno, è stata programmata una settimana di attività sportive in collaborazione con il Cus Milano Rugby. Sono 30 i ragazzi coinvolti nel Camp, di età compresa tra i 14 e i 24 anni, che metteranno in gioco corpo ed emotività durante sessioni di allenamenti co-partecipate dai volontari del Gruppo Mediobanca. L’ex campione della Nazionale italiana di rugby Diego Dominguez, supportato dal suo staff, sarà l’allenatore di eccezione dei giovani dell’Istituto Beccaria. “La valorizzazione di sé stessi e la collaborazione con gli altri sono fattori straordinariamente aggreganti nella pratica sportiva - commenta Giovanna Giusti del Giardino, Responsabile della Sostenibilità del Gruppo Mediobanca. Le edizioni precedenti dello Sport Camp hanno ispirato nei partecipanti uno spirito di squadra che si è rivelato prezioso per la loro quotidianità all’interno dell’Istituto. Partecipando con passione ed entusiasmo agli allenamenti, i nostri volontari hanno fornito un’ulteriore prova della sensibilità rispetto ai valori sociali che caratterizza il Gruppo Mediobanca”. (Com)