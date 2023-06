Russia: Shoigu visita le truppe in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa russo Sergej Shoigu ha visitato questa mattina il centro di comando del raggruppamento delle forze occidentali schierato nell'operazione militare speciale in corso in Ucraina. Lo riferisce il dicastero della Difesa di Mosca. Shoigu ha anche ascoltato il rapporto del comandante del raggruppamento, il generale Nikiforov. "Il ministro ha inoltre prestato particolare attenzione all'organizzazione degli aiuti alle truppe coinvolte nell'operazione militare speciale e alla creazione di condizioni per garantire il dispiegamento sicuro del personale", si legge nella nota del dicastero. Shoigu ha evidenziato la necessità di identificare e distruggere attrezzature e i contingenti militari ucraini nelle aree tattiche dell'area di responsabilità del raggruppamento occidentale. "Il comandante e gli altri vertici del raggruppamento occidentale sono stati incaricati di proseguire le attività di ricognizione attiva al fine di rivelare in anticipo i piani del nemico e impedirne l’attuazione lungo la linea di contatto", ha concluso il ministero della Difesa. (Rum)