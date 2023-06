Germania: intelligence colta di sorpresa da rivolta gruppo Wagner in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio federale per le informazioni (Bnd), ossia l'agenzia di intelligence esterna della Germania, è stato colto di sorpresa dalla rivolta del gruppo paramilitare Wagner in Russia. Secondo quanto appreso dal settimanale “Der Spiegel”, il Bnd ha riferito sull'insurrezione all'esecutivo tedesco per la prima volta nella mattinata del 24 giugno, quando i mercenari al comando di Evgeny Prigozhin avevano già occupato Rostov sul Don. Nella giornata del 23 giugno, deputati del Bundestag hanno preso parte a un rapporto riservato sulla situazione in Ucraina presso il ministero della Difesa di Berlino. Alla riunione erano presenti anche funzionari di alto rango del Bnd, che “non hanno detto una parola” su una possibile lotta per il potere in Russia. Tuttavia, secondo il quotidiano “Washington Post”, l'intelligence degli Usa avrebbe appreso già alla metà di giugno che Prigozhin stava preparando un'insurrezione in Russia. Per il quotidiano “New York Times”, i servizi avrebbero informato la Casa Bianca, il dipartimento della Difesa e il Congresso degli Usa della rivolta del gruppo Wagner 24 ore prima del suo inizio. Queste informazioni non sarebbero pervenute al Bnd. Il fatto che l'agenzia non fosse a conoscenza di importanti sviluppi in Russia sarà la questione al centro della riunione odierna della commissione Esteri del Bundestag. Se confermata, sarebbe la terza occasione in cui il Bnd viene colto di sorpresa, dopo la riconquista di Kabul da parte dei talebani nel 2021 e l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia il 24 febbraio dello scorso anno. In quella data, il direttore del Servizio federale per le informazioni, Bruno Kahl, si trovava a Kiev e dovette essere esfiltrato mentre la capitale dell'ex repubblica sovietica veniva bombardata dai reparti russi. (Geb)