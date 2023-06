Ue-Italia: Weber (Ppe), Meloni collabora in maniera costruttiva a soluzioni in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, “è stata eletta democraticamente e collabora in maniera costruttiva a soluzioni per i problemi in Europa”. È quanto dichiarato dal presidente del Partito popolare europeo (Ppe), Manfred Weber, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. In questo modo, il vicepresidente dell'Unione cristiano-sociale (Csu) ha risposto a una domanda sulle relazioni tra il Ppe e Fratelli d'Italia (Fd'I), il partito guidato da Meloni che per la “Frankfurter Allgemeine Zeitung” ha “un rapporto per lo meno ambivalente col suo passato fascista”. Quando gli è stato chiesto se Fd'I sia un avversario politico per i popolari europei, il presidente del Ppe ha risposto: “Meloni è Meloni e Weber resta Weberd. Ciascuno ha le sue convenzioni, ma lavoriamo a soluzioni per questioni concrete”. Weber ha, infine, affermato che “una cooperazione o una fusione” tra il Ppe e Fd'I “non sono al momento un tema”. (Geb)