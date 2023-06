Libano: Taymour Jumblatt eletto alla guida del Partito socialista progressista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialista progressista libanese (Psp) ha nominato come suo nuovo presidente Taymour Jumblatt, figlio dello storico esponente druso, Walid Jumblatt. Lo ha riferito, ieri, il quotidiano libanese “L’Orient le Jour”, ricordando che Walid Jumblatt, un mese fa, aveva annunciato il suo prossimo ritiro dalla politica. Taymour Jumblat ha promesso di “portare avanti l’impegno per tenere le elezioni presidenziali, di favorire la ripresa economica e di preservare i diritti e la dignità dei cittadini. “Va’ avanti e non aver paura”, è stata l’esortazione rivolta al nuovo presidente del Psp dal padre Walid. “Il dialogo è il solo mezzo per giungere a un compromesso e consolidare la riconciliazione”, ha dichiarato lo storico esponente druso, aggiungendo che l’attuazione di “riforme globali e radicali è più che necessaria”. L’ex presidente del Psp, inoltre, ha definito essenziale “rafforzare le Forze armate libanesi e le loro capacità e attuare una strategia di difesa”, di fronte al movimento sciita filo-iraniano Hezbollah. Walid Jumblatt, quindi, ha auspicato che sia riportata la calma al confine con Israele e che sia applicato l’accordo del 17 maggio 1983, che aveva posto fine alla guerra tra i due Paesi, prevedendo il ritiro delle Forze armate israeliane dal Paese e il controllo, da parte delle autorità di Beirut, del confine, per impedire eventuali attacchi e infiltrazioni di gruppi libanesi e palestinesi nel territorio di Israele. (Lib)