Nato: ministro Difesa tedesco Pistorius alle esercitazioni “Griffin Storm” in Lituania

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, è oggi a Pabrade in Lituania per assistere alle esercitazioni della Nato “Griffin Storm”. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, le manovre sono iniziate il 21 giugno e si inquadrano nel rafforzamento del fianco orientale dell'Alleanza atlantica a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. A “Grifin Storm” partecipano mille effettivi dell'esercito tedesco con 300 mezzi corazzati e reparti lituani. Con Pistorius osserveranno le esercitazioni il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nonché il presidente e il ministro della Difesa della Lituania, Gitanas Nauseda e Arvydas Anusauskas. Prima di assistere a “Griffin Storm”, i ministri della Difesa della Germania e dello Stato baltico si incontreranno a Vilnius per discutere della rivolta del gruppo paramilitare Wagner in Russia. Inoltre, Pistorius e Anususkas discuteranno del vertice della Nato in programma nella capitale della Lituania nelle giornate dell'11 e 12 luglio. La Germania garantirà la sicurezza del summit schierando presso Vilnius batterie di sistemi per la difesa aerea Patriot. A “Griffin Storm”, la Germania partecipa con la 41ma brigata truppe corazzate che, al comando del generale Christian Nawrat . L'unità rappresenta la brigata per l'attività di vigilanza potenziata in Lituania (Eva), formata dal governo tedesco a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina. In caso di necessità, l'unità forte di cinquemila effettivi deve essere trasportata entro dieci giorni dalla Germania in Lituania, dove combatterebbe integrata nelle strutture di difesa dello Stato del Baltico. Dallo scorso autunno, parti della 41ma brigata corazzata tedesca sono di stanza in Lituania come parte dell'Eva. Il governo di Vilnius chiede che l'intera formazione si di stanza in territorio lituano, ma per Pistorius il dispiegamento dovrebbe riguardare “soltanto singole unità, forse l'intera brigata”, con le truppe che rimarrebbero in gran parte in Germania. (segue) (Geb)