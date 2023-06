Francia: Macron, multe per consumo droga potranno essere pagate subito con contanti o carta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia le multe per consumo di di stupefacenti potranno essere pagate immediatamente con contati o carta di credito. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron in un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano locale “La Provence”, in concomitanza con l'inizio di una visita di tre giorni a Marsiglia. Macron ha definito “inaccettabile” il fatto che solamente il 35 per cento delle sanzioni amministrative vengano effettivamente pagate. Per questo motivo, il capo dello Stato ha spiegato di aver chiesto al ministero dell'Interno di “preparare un decreto entro la fine dell'estate” e che da subito “si inizi ad equipaggiare gli agenti con 5 mila terminali di pagamento”. (Frp)