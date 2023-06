India: Modi tornato dall’Egitto, visita “storica” e “di successo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro, Narendra Modi, ha definito “storica” e “di successo” la sua visita in Egitto, conclusa ieri, e ha ringraziato il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, per l’accoglienza. I due leader hanno firmato un accordo per elevare la relazione bilaterale a partenariato strategico e hanno discusso di come approfondire ulteriormente i legami, in particolare in settori come il commercio e gli investimenti, la tecnologia dell’informazione, la difesa e la sicurezza, le energie rinnovabili, l’agricoltura, la salute, la cultura e i legami tra le persone. Sono stati firmati tre protocolli d’intesa relativi alla cooperazione in materia di agricoltura, archeologia e normativa sulla concorrenza. Modi, riferisce il ministero degli Esteri indiano, ha incontrato anche l’omologo Mustafa Madbouly e sette ministri (Elettricità ed energie rinnovabili, Esteri, Pianificazione e sviluppo economico, Cooperazione internazionale, Finanze, Comunicazioni e tecnologie informatiche, Industria e commercio). Inoltre, ha incontrato il gran mufti, Shawky Ibrahim Allam, esponenti delle imprese, intellettuali e rappresentanti della comunità indiana.(Inn)