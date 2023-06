Arabia Saudita: inizia oggi il pellegrinaggio rituale nei luoghi santi dell’islam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, in Arabia Saudita, è iniziato il “Hajj”, il pellegrinaggio rituale nei luoghi santi dell’islam che ogni fedele musulmano che ne abbia le facoltà economiche e le possibilità fisiche è tenuto a compiere almeno una volta nella vita. Successivamente, i pellegrini iniziano il loro viaggio verso Mina, dove stazioneranno per un’intera giornata. Lo si apprende dell’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, che ha ricordato che il pellegrinaggio inizia nel nono giorno del mese di Dhu al Hijja, ultimo mese del calendario lunare islamico. I pellegrini sono giunti ieri nella Grande moschea di Mecca, dove hanno effettuato il “Tawaf al Qudum”, primo rituale che dà inizio alle celebrazioni del pellegrinaggio, dopo che i fedeli sono entrati nello stato di purezza rituale chiamato “ihram”. Tale condizione riguarda nello specifico i pellegrini che entrano nel territorio sacro di Mecca e comporta l’osservanza di speciali norme di abbigliamento, in particolare un abito bianco lungo chiamato, anch’esso “ihram”. Dopo il “Tawaf al Qudum”, i pellegrini effettuano il “sa’i”, percorrendo sette volte a passo veloce il tragitto tra le due colline di Safa e Marwa, vicino Mecca. Il ministero del Hajj e della Umra (forma di pellegrinaggio rituale effettuato al di fuori dei termini temporali del Hajj) ha annunciato di aver stabilito a Mina migliaia di tende per ospitare la permanenza dei fedeli, che per tutta la notte leggeranno passi del Corano. (Res)