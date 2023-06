G20: India, al via la terza riunione del gruppo di lavoro sulle infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi al 28 giugno si tiene a Rishikesh, nello Stato dell’Uttarakhand, la terza riunione del gruppo di lavoro del G20 sulle infrastrutture sotto la presidenza dell’India. All’incontro partecipano 63 delegati degli Stati membri, di Paesi ospiti e di organizzazioni internazionali. Lo riferisce un comunicato del ministero delle Finanze indiano. L’incontro punta a far avanzare la discussione sull’agenda indicata dalla presidenza e in particolare sul tema “Finanziare le città di domani: inclusive, resilienti, sostenibili”, già oggetto dell’incontro precedente. A margine sono in programma un seminario sulla definizione di una “roadmap” per la sostenibilità delle città e una tavola rotonda sull’India come hub per le attività Mro (manutenzione, riparazione e operazioni). Sono previste, inoltre, escursioni culturali e una sessione di yoga. Il gruppo di lavoro si è riunito la prima volta a Pune, nel Maharashtra, il 16 e 17 gennaio, e la seconda volta il 28 e 29 marzo a Visakhapatnam, nell’Andhra Pradesh. (segue) (Inn)