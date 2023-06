Germania-Russia: la reazione dei politici tedeschi alla rivolta del gruppo Wagner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I politici tedeschi hanno reagito con preoccupazione alla rivolta del gruppo paramilitare Wagner in Russia. Intervistato dal quotidiano “Der Tagesspiegel”, Roderich Kiesewetter, deputato dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) al Bundestag ha affermato che il presidente russo, Vladimir Putin, dovrà dimostrare di essere forte a seguito dell'insurrezione dei mercenari comandati da Evgeny Prigozhin. L'esponente dei popolari ha quindi avvertito che il titolare del Cremlino “intensificherà la guerra contro l'Ucraina, rendendola ancora più brutale”. Pertanto, il Paese aggredito dalla Russia ora ha bisogno di “più aiuto che mai” e la Germania dovrebbe fornirgli missili da crociera Taurus. Per Kiesewette, il governo tedesco dovrebbe promuovere la produzione congiunta di armamenti in Europa e “dare più ascolto” a Ucraina, Polonia e Stati baltici. A “Der Tagesspiegel” il deputato del Partito liberaldemocratico (Fdp) Ulrich Lechter ha dichiarato che Putin si è “stabilizzato” dopo la rivolta del gruppo Wagner e ora “vi è da temere espanda il suo “regime di terrore per correggere la sua immagine di debolezza”. Secondo Juergen Trittin, parlamentare dei Verdi, è “molto preoccupante” che una potenza nucleare come la Russia si stata “ricattata da una truppa di mercenari” come il gruppo Wagner. (segue) (Geb)