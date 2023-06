Germania-Russia: la reazione dei politici tedeschi alla rivolta del gruppo Wagner (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'esponente degli ecologisti, “nessuno era preparato a una simile escalation, nemmeno gli Stati Uniti”. Intervistato da “Der Tagesspiegel”, Trittin ha evidenziato che “una guerra civile imminente” in Russia o la “disintegrazione” del Paese sono preoccupanti, mentre l'insurrezione di Prigozhin ha danneggiato Putin “in misura massiccia”. Secondo Nils Schmid, deputato del Partito socialdemocratico tedesco (Spd), la rivolta del gruppo Wagner indebolisce la capacità di agire della Russia ma, “indipendentemente da Putin”, ora ci si dovrà confrontare con una politica estera “ancor più aggressiva” da parte di Mosca. Secondo Schmid, una rivolta popolare in Russia “non è in vista” dopo gli ultimi sviluppi e, “se Putin dovesse cadere, dovremo fare i conti con un successore che non sarà automaticamente migliore o addirittura più democratico”. (Geb)