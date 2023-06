Ucraina: Svezia, Putin sta perdendo guerra, situazione Wagner è affare interno russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rivolta armata del gruppo paramilitare Wagner in Russia è una situazione interna al Paese, molto difficile da leggere. Lo ha detto il ministro degli Esteri svedese, Tobias Billstrom, al suo arrivo al Consiglio affari esteri a Lussemburgo. "Abbiamo bisogno di fare un lavoro di analisi più approfondito, sia all'interno delle istituzioni dell'Ue che con i nostri partner internazionali, prima di poter dare un giudizio definitivo su questo. Naturalmente, seguiamo la situazione da molto vicino, sia dal punto di vista del governo svedese, che da quello dell'Unione europea, ma la cosa importante in questo momento è sostenere l'Ucraina nei suoi sforzi, fino a quando l'Ucraina non avrà ripristinato completamente la sua integrità territoriale", ha detto. "L'Ucraina è nel bel mezzo di una controffensiva e noi, da parte dell'Ue, vorremmo aggiungere più aiuti possibili in termini militari, finanziari, politici e umanitari", ha aggiunto. Quello che è certo, ha poi concluso, è che la Russia sta chiaramente perdendo la guerra contro l'Ucraina. Crediamo fermamente, da parte svedese, che ciò che dovremmo fare sia stare al fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario". (Beb)