Russia: fonti governative britanniche a "The Times", prepariamoci a crollo catena di comando

- Il Regno Unito deve prepararsi all'improvviso crollo della Russia dopo il fallito tentativo di colpo di stato avvenuto lo scorso fine settimane. È quanto emerge da alcune valutazioni interne al governo di Londra, dopo che Evgenij Prigozhin, il leader del gruppo paramilitare Wagner, ha ordinato ai mercenari di interrompere la loro marcia verso Mosca grazie ad un accordo dell'ultimo minuto raggiunto con il Cremlino in seguito alla mediazione del leader bielorusso Aleksandr Lukashenko. "Sin dall'inizio dell'invasione, uno degli scenari più ovvi era che la guerra potesse portare a disordini politici in Russia", ha detto una fonte del governo al quotidiano "The Times". Alla domanda se questo potrebbe innescare un crollo della catena di comando del Cremlino, la fonte governativa ha affermato che il Regno Unito "deve prepararsi a tutta una serie di scenari", aggiungendo: "Dobbiamo aspettare, guardare e vedere cosa accadrà dopo. Questo potrebbe essere il primo capitolo di qualcosa di nuovo". (Rel)