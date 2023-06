Russia: Borrell, mostro creato da Putin si è rivoltato contro, guerra incrina sistema politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mostro creato dal presidente russo Vladimir Putin gli si è rivoltato contro. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio Affari esteri a Lussemburgo. "La guerra contro l'Ucraina lanciata da Putin e il mostro che Putin ha creato con Wagner, ora lo sta mordendo, il mostro sta agendo contro il suo creatore", ha detto. "Credo che sia più importante che mai continuare a sostenere l'Ucraina, perché ciò che è accaduto durante questo fine settimana in Russia dimostra che la guerra sta influenzando il suo sistema politico, che mostra le sue fragilità, e che il potere militare si sta incrinando", ha aggiunto. "Certamente non è una buona cosa vedere che una potenza nucleare come la Russia possa entrare in una fase di instabilità politica, dobbiamo prendere in considerazione questo aspetto", ha poi proseguito. L'importante, ha poi ribadito, "è continuare a sostenere Kiev. Oggi il Consiglio Affari esteri approverà un aumento del Fondo europeo per la pace di 3,5 miliardi di euro", per un maggior sostegno all'Ucraina. (Beb)