Regno Unito: Hunt, autorità di regolamentazione devono aiutare a ridurre i prezzi

- Il cancelliere dello Scacchiere del Regno Unito, Jeremy Hunt, chiederà alle autorità di regolamentazione britanniche di usare tutti i loro poteri a disposizione per aiutare a ridurre i prezzi. Lo riferisce il quotidiano "The Times", secondo cui il cancelliere teme che supermercati, banche e società di servizi pubblici stiano sfruttando l'inflazione elevata come copertura per aumentare i loro profitti. Hunt incontrerà questa settimana i vertici delle autorità di regolamentazione dell'energia, dell'acqua e delle telecomunicazioni e chiederà loro di rivedere gli aumenti dei prezzi esistenti e futuri nei loro settori. Hunt ritiene che queste organizzazioni abbiano un "ruolo chiave" nell'aiutare a ridurre l'inflazione, che a maggio è rimasta fissa all'8,7 per cento. "I costi all'ingrosso stanno rapidamente diminuendo, ma i prezzi al consumo non stanno diminuendo così rapidamente", ha affermato una fonte del Tesoro, aggiungendo: "Gran parte di questo ritardo è normale poiché le aziende sono bloccate in contratti a lungo termine, ma il cancelliere vuole cercare di capire se c'è un problema oltre a questo". (Rel)