Francia: Le Maire, inflazione comincia a calare

- In Francia "l'inflazione comincia a scendere dopo mesi di lotta contro l'aumento dei prezzi". Lo ha detto il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, all'emittente radiofonica "Radio J". "All'uscita di questa crisi manterremo dei livelli di inflazione come quelli che abbiamo conosciuto prima della crisi del Covid? La risposta è no", ha affermato il titolare di Bercy, evocando "due ragioni strutturali". "La prima è che abbiamo deciso di rimettere le catene di valore n Francia e che è più caro produrre batterie elettriche in Francia", ha detto le Maire. "La seconda regione è la transizione climatica: ha un costo e peserà sui prezzi", ha poi aggiunto il ministro. (Frp)