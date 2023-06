Regno Unito: centro studi, carenze sistema sanitario riducono aspettative vita per malati gravi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aspettativa di vita dei cittadini britannici malati di cancro o disturbi cardiaci è inferiore rispetto a quella dei cittadini in altri Paesi sviluppati in parte per colpa della mancanza di personale e di attrezzatur del Servizio sanitario nazionale (Nhs). È quanto emerge da una ricerca del centro studi sanitario King's Fund, ripreso dal quotidiano "The Guardian", che ha analizzato il sistema sanitario di 19 nazioni benestanti e ha concluso che il Regno Unito raggiunge risultati "sotto la media" perché spende un importo "sotto la media" per ogni persona che si rivolge all'assistenza sanitaria. Il Regno Unito "performa sotto le aspettative in modo significativo" nell'affrontare le sue più grandi malattie mortali, in parte, secondo il rapporto del centro studi, perché l'Nhs è stato indebolito da anni di investimenti insufficienti. (Rel)