Agroalimentare: Coldiretti, Usa secondo mercato dopo la Germania

- Con un balzo del 11 per cento è record storico per le esportazioni agroalimentari Made in Italy nel 2023 che crescono quasi il doppio dell'export complessivo tricolore. È quanto emerge dall'analisi della Coldiretti e Filiera Italia sui dati Istat sul commercio estero relativi al primo quadrimestre del 2023, diffusa in occasione del Summer Fancy Food 2023 il più importante evento fieristico mondiale dedicato alle specialità alimentari a New York City presso il Javits Center al Padiglione Italia (level 3, stand n.2718), assieme all'Ice. Tra i principali Paesi, ad essere cresciute di più nel 2023 – precisano Coldiretti e Filiera Italia– sono le esportazioni alimentari in Francia, con un balzo del 19 per cento davanti alla Germania (+12 per cento), alla Gran Bretagna (+12 per cento) e agli Stati Uniti (+3 per cento). A livello complessivo la Germania resta comunque nel primo quadrimestre il principale mercato di sbocco dell'alimentare con un valore di 2,6 miliardi davanti agli Stati Uniti con 2,1 miliardi che superano di misura – evidenziano Coldiretti e Filiera Italia – la Francia che si piazza al terzo posto con 2 miliardi. Risultati positivi – precisa Coldiretti e Filiera Italia – anche nel Regno Unito con 1,3 miliardi che evidenzia come l'export tricolore si sia rivelato più forte della Brexit, dopo le difficoltà iniziali legate all'uscita dalla Ue. Dato negativo in Cina con un calo del 2 per cento mentre cresce in Russia con un +13 per cento nonostante la guerra e le sanzioni. All'estero le vendite del Made in Italy sono sostenute soprattutto dai prodotti base della dieta mediterranea come il vino che svetta sul podio con una crescita del 4 per cento nei primi mesi, davanti a frutta e verdura fresca, ma nel paniere del Made in Italy all'estero recitano un ruolo importante anche pasta, formaggi, olio d'oliva e salumi, anche se a livello nazionale resta da colmare il pesante deficit produttivo in molti settori importanti dalla carne ai cereali fino alle colture proteiche necessarie per l'alimentazione degli animali negli allevamenti. (segue) (Com)