Agroalimentare: Coldiretti, Usa secondo mercato dopo la Germania (2)

- Il vino è anche il prodotto italiano più gettonato negli Usa, dove rappresenta quasi un terzo dell'intero valore dell'export agroalimentare, forte anche di un incremento dell'11 per cento registrato nel primo trimestre 2023, secondo l'analisi Coldiretti e Filiera Italia. Aumenti record per la pasta (+31 per cento) che sale al secondo posto tra i prodotti Made in Italy più amati negli States, poco davanti all'olio d'oliva che aumenta comunque dell'11 per cento. Bene anche i formaggi, anch'essi in crescita dell'11 per cento anche se penalizzati dalla larga diffusione sul mercato americano delle imitazioni. "Per sostenere il trend di crescita dell'enogastronomia Made in Italy serve ora agire sui ritardi strutturali dell'Italia e sbloccare tutte le infrastrutture che migliorerebbero i collegamenti tra Sud e Nord del Paese, ma anche con il resto del mondo per via marittima e ferroviaria in alta velocità, con una rete di snodi composta da aeroporti, treni e cargo" sottolinea il presidente della Coldiretti Ettore Prandini evidenziando l'importanza di cogliere "l'opportunità del Pnrr per modernizzare la logistica nazionale che ogni anno rappresenta per il nostro Paese un danno in termini di minor opportunità di export. Ma è importante lavorare anche sull'internazionalizzazione per sostenere le imprese che vogliono conquistare nuovi mercati e rafforzare quelli consolidati valorizzando il ruolo strategico dell'Ice e con il sostegno delle ambasciate". L'obiettivo – conclude Prandini - è portare l'export agroalimentare dagli attuali 61 miliardi ai 100 miliardi nel 2030. "Oggi l'export rappresenta lo strumento principale di valorizzazione delle nostre eccellenze agroalimentare considerato la persistente debolezza dei consumi interni. Bisogna quindi ulteriormente sostenere attraverso un supporto concreto ed operativo l'aumento non solo dell'export complessivo ma del numero di imprese soprattutto PMI in grado di accedere a tali mercati. Per questo non servono dimensioni ma appartenenza a reti come quelle che a Filiera Italia e Coldiretti insieme ad Ice e Farnesina stanno realizzando, aggiunge Luigi Scordamaglia amministratore delegato di Filiera Italia. (Com)