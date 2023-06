Energia: Germania, 7.200 chilometri di linee ad alta tensione approvati entro 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Verranno approvati in Germania 7.200 chilometri di linee ad alta tensione entro il 2025, di cui 2.800 nel prossimo anno e 4.400 in quello successivo. È quanto comunicato dall'Agenzia federale delle reti (Bnetza), come riferisce il settimanale “Der Spiegel” secondo cui si tratta di “un aumento significativo”. Per il presidente della Bnetza, Klaus Mueller, soltanto circa 440 chilometri di linee elettriche sono attualmente oggetto delle procedure di approvazione da parte dell'ente. L'obiettivo è ora “accelerare” i processi. Con le “autostrade dell'elettricità” che verranno autorizzate nei prossimi due anni, l'obiettivo è collegare il nord della Germania, dove l'energia viene generata dagli impianti eolici, con l'ovest e il sud del Paese, dove si concentrano le industrie. In questo modo, come osserva “Der Spiegel”, verrà garantita la distribuzione di energia verde “in tutta la Germania”. All'approvazione delle linee ad alta tensione seguiranno la costruzione e quindi la messa in servizio. Nei prossimi anni, in Germania verranno realizzati circa 14 mila chilometri di questi collegamenti. Per la maggior parte, le “autostrade dell'elettricità” saranno sotterranee. Tuttavia, in diverse località, la popolazione hanno minacciato azioni legali contro queste infrastrutture. Questo è uno dei motivi per cui l'espansione delle linee ad alta tensione in Germania, da tempo richiesta sia dalla politica sia dall'economia, procede lentamente. (Geb)