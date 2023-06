Kuwait: attesi cambiamenti al vertice della Kuwaiti Petroleum Corporation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono previsti significativi cambiamenti al vertice della compagnia petrolifera nazionale Kuwaiti Petroleum Corporation (Kpc), dopo la fine delle celebrazioni dell’Eid al Adha, la festa del sacrificio che si tiene alla fine del pellegrinaggio rituale nei luoghi santi dell’Arabia Saudita. Lo ha riferito l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, precisando che la decisione è stata rinviata a dopo le festività anche perché il consiglio di amministrazione della Kpc non ha ancora organizzato una riunione in merito. Cambiamenti sono previsti anche all’interno dello stesso Consiglio di amministrazione e degli organismi dirigenziali delle filiali della compagnia all’estero, in linea il “nuovo orientamento” della società a seguito della nomina del nuovo ministro del Petrolio, dell’Elettricità e delle Risorse idriche del Kuwait, Mohammed al Fares, avvenuta lo scorso lunedì. (Res)