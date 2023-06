Iraq-Iran: Baghdad salda i debiti con Teheran per le forniture di gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Elettricità dell’Iraq ha annunciato, ieri, che Baghdad ha saldato tutti i debiti che aveva accumulato con Teheran, relativi alle forniture di gas. Lo hanno riferito, ieri due agenzie di stampa dell’Iraq e dell’Iran, rispettivamente “Ina” e “Mehr”. “Ina”, in particolare, ha citato le dichiarazioni del portavoce del ministero dell’Elettricità iracheno, Ahmed Musa, che ha precisato che tutte le somme di denaro si trovano depositate nel fondo fiduciario della Trade Bank of Iraq”. Musa, inoltre, ha sottolineato l’importanza delle direttive diffuse ieri dal primo ministro dell’Iraq, Mohammed Shia al Sudani, in occasione dell’inaugurazione degli impianti a gas di otto centrali elettriche, a Baghdad e in diversi governatorati. “Il primo ministro ha chiesto che si allarghi il cerchio delle competenze per superare le inefficienze della burocrazia, accelerare il completamento dei lavori e risolvere le difficoltà della popolazione”, ha aggiunto Musa. Per questo, sono previsti lavori di manutenzione, al fine di riparare le falle che si creano nei trasformatori e rendere le centrali elettriche più efficienti. “Mehr”, invece, cita il direttore della National Iranian Gas Company (Nigc), Majid Chegeni, secondo il quale attualmente “l’unico problema resta il trasferimento del denaro dalla banca irachena”, a causa delle sanzioni internazionali imposte alla Repubblica islamica. (Irb)